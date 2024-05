Feuer an Böschung gelegt

Nr. 0977

Gestern Abend entzündete ein Unbekannter Feuer an einer Böschung in Kreuzberg. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Passant, dass ein Mann am Fraenkelufer mit einem Feuerzeug Blütenpollen an einer Böschung auf der Seite des Landwehrkanals angezündet haben soll. Anschließend soll sich der Unbekannte, der in Begleitung eines unbeteiligten Mannes gewesen sein soll, in Richtung Kohlfurter Straße entfernt haben. Dem Vernehmen nach sollen sich die Flammen ca. 30 Meter entlang der Böschungsgrünanlage ausgebreitet haben. Der Passant sowie ein im Umfeld befindlicher Objektschützer sollen versucht haben, das Feuer eigenständig zu löschen. Erst mit dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnten die Löschmaßnahmen jedoch erfolgreich abgeschlossen werden. An der Böschung wurden Brandschäden festgestellt. Alarmierte Einsatzkräfte suchten den Nahbereich nach dem Tatverdächtigen ohne Erfolg ab. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist kein Zusammenhang mit der gegenüber befindlichen Synagoge erkennbar. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer.