Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Nr. 0966

In der vergangenen Nacht alarmierte ein Anwohner die Polizei zu einem verletzten Mann in Friedrichshain. Die Einsatzkräfte fanden den 42-Jährigen kurz vor 1 Uhr auf dem Gehweg in der Mollstraße. Der Mann wies Stichverletzungen im Bereich des Rumpfes und eine Schnittverletzung an einem Arm auf. Die Polizisten und Polizistinnen leisteten Erste Hilfe und übergaben den Verletzten anschließend an wenig später eintreffende Rettungskräfte, welche den 42-Jährigen in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde er operiert und stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die Polizeikräfte suchten den Nahbereich ab, konnten allerdings keine verdächtigen Personen antreffen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.