Verkehrsunfall – Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis verletzt

Nr. 0917

Gestern Mittag ereignete sich in Tiergarten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 12.50 Uhr war ein 40-Jähriger mit einem Volvo auf der Budapester Straße zwischen der Kurfürstenstraße und dem Lützowufer in Richtung Corneliusbrücke unterwegs. Dem Vernehmen nach soll der Volvo nach links in eine gegenüberliegende Einfahrt eingefahren sein. Zuvor soll auf der Gegenfahrbahn ein unbeteiligtes Auto angehalten haben, um das Abbiegen des Volvos zu ermöglichen. Zeitgleich fuhr Zeugenaussagen zufolge ein 24-Jähriger auf einer Yamaha rechts an dem wartenden Pkw über einen Radfahrstreifen an dem Fahrzeug vorbei. Dabei soll der Yamaha-Fahrer den in die Einfahrt eingebogenen Volvo übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 24-Jährige diverse Brüche der Arme und Beine sowie eine Schulterverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Zweiradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Volvos blieb unverletzt. Die Budapester Straße blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zwischen der Stülerstraße und der Nürnberger Straße bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen des Verkehrsermittlungsdienstes der Polizeidirektion 2 (West) dauern an.