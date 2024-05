E-Scooter-Fahrer gestürzt und verletzt

Nr. 0909

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer verletzten Person in den Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Passant gegen 20.10 Uhr in der Seestraße einen nicht ansprechbaren 37-Jährigen, der offenbar von einem E-Scooter gestürzt war. Der Unfall ereignete sich auf einer unebenen Verbindungsstrecke zwischen Seestraße und Ungarnstraße. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann an einer nicht asphaltierten Stelle des Weges die Kontrolle über den E-Scooter verloren haben. Er erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.