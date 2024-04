Festnahme nach Lokalbrand

Nr. 0887

In Charlottenburg kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Restaurant. Ein Anwohner bemerkte gegen 2.20 Uhr Flammen und Rauch in dem Lokal am Mierendorffplatz und alarmierte Feuerwehr sowie Polizei. Die Brandbekämpfer löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) am Brandort ergaben den Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. Ein 40-jähriger Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.