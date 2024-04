Raub in Bar

Nr. 0882

Bei einem Raub in einer Bar in Wedding wurde in der vergangenen Nacht ein Angestellter verletzt. Nach Angaben des 34-jährigen Mitarbeiters betraten kurz vor Mitternacht zwei maskierte Männer das Lokal in der Tegeler Straße. Während einer der Maskierten in der Nähe der Eingangstür stehen blieb, begab sich sein Komplize in Richtung Tresen. Dort attackierte er den 34-Jährigen mit einem Barhocker und warf diesen dann in Richtung Bartresen. Anschließend ging der Angreifer hinter den Tresen und entwendete Geld. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute in Richtung Kiautschoustraße. Der Angestellte erlitt Prellungen an einem Unterarm und einer Hand. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Seine 26-jährige Kollegin und andere Gäste blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.