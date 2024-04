Brandstiftung an Krafträdern

Nr. 0876

In Friedrichshain brannten in der vergangenen Nacht zwei Krafträder fast vollständig ab. Passanten bemerkten gegen 2.50 Uhr Flammen an einem Motorrad und einem Moped, die in einem Durchgang eines Wohnhauses in der Boxhagener Straße abgestellt standen. Alarmierte Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnte jedoch nicht verhindern, dass ein weiteres Motorrad durch die Hitze beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.