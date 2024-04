Brand in Wohnung

Nr. 0871

Gestern Abend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Wedding alarmiert. Gegen 21 Uhr nahmen Anwohner erst einen Knall und daraufhin Brandgeruch aus einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Genter Straße wahr. Dem Vernehmen nach kam es zu zwei Verpuffungen, durch welche zwei Fensterscheiben der benachbarten Wohnungen zersprangen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten einen Brand in der Küche der betroffenen Wohnung fest und evakuierten die Bewohner des Wohnhauses. Die Feuerwehr traf während ihrer Löschmaßnahmen keine Personen in der Wohnung an und konnte den Brand, bei dem niemand zu Schaden kam, vollständig löschen. Der örtliche Kriminaldauerdienst befragte den später am Ort erschienenen Mieter zur möglichen Brandursache. In Anbetracht der derzeit unklaren Spurenlage beschlagnahmten die Kriminalbeamten vorläufig die Wohnung. Nach derzeitigem Stand wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen, auch zur Ursache der Verpuffungen, des zuständigen Brandkommissariats beim Landeskriminalamt dauern an.