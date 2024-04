Fußgängerin von Auto angefahren- Verkehrsunfallflucht

Nr. 0868

Gestern Vormittag wurde in Charlottenburg eine Fußgängerin von einer unbekannten Autofahrerin oder einem unbekannten Autofahrer angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 50-jährige Fußgängerin zwischen 10 und 11 Uhr vom Breitscheidtplatz kommend einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Kantstraße/ Joachimsthaler Straße, als sie dabei von einer unbekannt gebliebenen Autofahrerin oder einem Autofahrer angefahren worden sein soll. Die Fußgängerin stürzte durch die Kollision auf die Fahrbahn und verletzte sich an einem Arm, am Kopf und im Hüftbereich. Das Fahrzeug soll anschließend angehalten haben. Mehrere Insassen stiegen aus und sollen mit der Verletzten gesprochen haben. Kurz darauf entfernten sich die Personen mit dem Wagen unerlaubt vom Unfallort. Die Verletzte begab sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause, wo ihr Mann ihre Verletzungen bemerkte und sie in ein Krankenhaus brachte. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zum Fall übernommen.