Mann mit Stichen verletzt - Notoperation

Nr. 0854

In der vergangenen Nacht wurde in Hellersdorf ein Mann beraubt und verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge entdeckte ein Passant gegen 2.20 Uhr den verletzten 25-Jährigen an einer Bushaltestelle am Zugang zum U-Bahnhof Cottbusser Platz und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der 25-Jährige mehrere lebensbedrohliche Stichverletzungen am Oberkörper aufwies. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Anschließend kam der jungen Mann zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation. Dort gab er dann Polizeikräften gegenüber an, dass drei ihm unbekannte Personen seinen Rucksack geraubt und ihm die Stichverletzungen zugefügt hatten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).