Mann getötet

Nr. 0846

In der vergangenen Nacht kam es in Oberschöneweide zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein 44-Jähriger kurz vor 23 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Rathenaustraße, nachdem er zuvor auf seinen 41-jährigen Mitbewohner eingestochen haben soll. Rettungskräfte brachten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, in dem er seinen Verletzungen erlag. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die 4. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Geschehens sind bislang unklar.