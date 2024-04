Frau beleidigt und geschlagen

Nr. 0800

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung und einer Volksverhetzung nach Lankwitz alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 58-jähriger Mann kurz vor 15 Uhr an der Bushaltestelle S-Bahnhof Lankwitz ein judenfeindliches Lied gesungen haben. Als eine 37-jährige Frau den Mann zur Rede stellte, habe der 58-Jährige die Frau zunächst beleidigt und ihr dann an den Haaren gezogen. Die 37-Jährige erlitt Schmerzen im Bereich des Kopfes und ließ sich zur ambulanten Behandlung von Rettungskräften in eine Klinik fahren. Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.