Geldausgabeautomat gesprengt

Nr. 0799

Gestern früh sprengte ein Unbekannter einen Geldausgabeautomaten im Ortsteil Wedding. Gegen 3.45 Uhr hörte ein Zeuge eine Explosion aus einem Geldautomatenraum eines Krankenhauses am Augustenburger Platz. Der Sicherheitsmitarbeiter sah anschließend einen dunkel gekleideten und maskierten Mann flüchten. Dem Vernehmen nach entfernte sich der Täter mit einem Motorroller in unbekannte Richtung. Sowohl der Geldausgabeautomat als auch die anliegende Hauswand wurden beschädigt. Bisherigen Feststellungen zufolge entwendete der Täter Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats des Landeskriminalamtes dauern an.