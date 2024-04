Mann mit Machete verletzt

Nr. 0784

Gestern Nachmittag wurde in Gesundbrunnen ein Mann mit einer Machete verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich ein 55-Jähriger und sein 25-jähriger Sohn gegen 15.35 Uhr in der Pankstraße auf, als sie mit einer dreiköpfigen Gruppe in einen verbalen Streit gerieten. Im Zuge des Streits soll ein 16-Jähriger aus der Gruppe eine Machete hervorgeholt und den Sohn damit an den Beinen verletzt haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte entdeckten die Gruppe in der Bastianstraße und nahmen den 16-Jährigen sowie einen Gleichaltrigen fest. Einem dritten jungen Mann gelang die Flucht. Die Machete fanden die Einsatzkräfte ebenfalls in der Nähe des Festnahmeortes und stellten sie als mutmaßliches Tatmittel sicher. Der 25-Jährige kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt auch der Vater leichte Verletzungen, die er zunächst jedoch nicht behandeln lassen wollte. Die beiden Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.