Gefährliche Körperverletzung vor Lokal

Nr. 0772

Vergangene Nacht hat in Neukölln ein Unbekannter Reizgas vor einem Barlokal versprüht. Gegen 0.30 Uhr sollen zwei Personen auf dem Gehweg der Pannierstraße zu Fuß unterwegs gewesen sein. Beim Passieren des Lokals, in dem eine Veranstaltung für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender Personen stattfand, soll eine männliche Person aus dem Duo Reizgas in Richtung des Lokaleingangs, vor dem mehrere Gäste standen, gesprüht haben. Mindestens fünf Feiernde im Alter zwischen 25 und 30 Jahren klagten danach über Atemwegsreizungen, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab. Eine Absuche der näheren Umgebung nach dem Tatverdächtigen und seiner Begleitperson verlief ohne Erfolg. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen.