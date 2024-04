Kinder rassistisch beleidigt

Nr. 0766

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsfelde gerufen. Der Stiefvater von zwei Jungen, neun und zehn Jahre alt, zeigte an, dass seine Kinder gegen 17 Uhr auf dem Gehweg der Straße Alt-Friedrichsfelde unterwegs waren und von einem 80-jährigen Nachbarn rassistisch beleidigt worden sein sollen, was in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen sei. Der Senior wurde durch die Polizisten in seiner Wohnung aufgesucht, um seine Personalien aufzunehmen. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.