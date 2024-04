Mutter und Kinder fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0751

Gestern Vormittag soll in Zehlendorf eine Frau mit zwei Kindern von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Der bislang unbekannt gebliebene Mann soll die 37-Jährige, die ein zum Turban gebundenes Kopftuch trug, und ihre sieben und acht Jahre alten Kinder gegen 10.30 Uhr auf einem Bahnsteig des S-Bahnhofes Zehlendorf angesprochen haben. Als die Frau sich das verbat, soll er aggressiv reagiert, sich bis auf wenige Zentimeter angenähert und die Familie fremdenfeindlich beleidigt haben. Andere Fahrgäste sollen eingeschritten sein und die Parteien voneinander getrennt haben, welche anschließend in unterschiedliche Waggons einstiegen. Nachdem die Familie am S-Bahnhof Feuerbachstraße ausgestiegen war, soll der Unbekannte sie weiter verbal belästigt haben. Die Frau erstattete Anzeige, der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.