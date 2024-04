Feuer auf Frachtschiff

Nr. 0748

Zu einem Brand auf einem Frachtschiff kam es in der vergangenen Nacht in Wilhelmstadt. Ein Passant bemerkte gegen 23.40 Uhr die Flammen an den Aufbauten des an der Hermann-Oxford-Promenade festgemachten Schiffes und alarmierte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Personen befanden sich nicht auf dem Frachtschiff, dessen Aufbauten vollständig ausbrannten. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.