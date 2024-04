Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0747

In Staaken kam es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 59-Jährige in einem Opel gegen 13.30 Uhr auf der rechten Spur der Heerstraße aus Richtung Wiesenweg kommend in Richtung Bergstraße unterwegs. Sie soll einen links neben ihr fahrenden 82-jährigen Fahrer eines Peugeot überholt und vor ihm in dessen Spur gewechselt sein. Dabei soll es zur Kollision gekommen sein, woraufhin die 59-Jährige ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Nissan eines 57-Jährigen zusammengestoßen sein soll. Die 59-Jährige erlitt einen Schulterbruch, die 79 Jahre alte Beifahrerin des Nissan-Fahrers verletzte sich am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Frauen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die Heerstraße musste für circa 45 Minuten für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Davon waren auch Linienbusse betroffen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).