Transporter auf Stadtautobahn umgekippt

Nr. 0745

Ein Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn in Schmargendorf führte gestern früh zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 35-Jähriger gegen 6.50 Uhr mit seinem Transporter im rechten Fahrstreifen des Stadtrings in Richtung Wedding unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt Kurfürstendamm von einem anderen Auto geschnitten worden sein soll, das von der mittleren Spur nach rechts gewechselt und die Autobahn verlassen haben soll. Der 35-Jährige vollzog daraufhin eine Gefahrenbremsung, verlor dabei die Kontrolle über seinen Opel und prallte gegen die Leitplanke, so dass der Transporter in der weiteren Folge auf die Seite kippte. Der Fahrer zog sich diverse Hautabschürfungen zu, die vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt wurden. Einsatzkräfte der Feuerwehr richteten den umgekippten Transporter mit Hilfe eines Krans wieder auf. Für die Unfallaufnahme, den Abtransport herabgefallener Waren, die Bergung des Unfallfahrzeugs sowie die Reinigung der Fahrbahn war die BAB A 100 in Richtung Wedding bis etwa 15.10 Uhr teilweise voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld führte. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall sowie zu dem anderen beteiligten Fahrzeug hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.