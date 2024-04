Drei mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Pankow/Treptow-Köpenick

Gestern Abend wurden drei mutmaßliche Autodiebe in Prenzlauer Berg und Altglienicke festgenommen.

Nr. 0741

Gegen 20.45 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie sich zwei Männer auf einem Großraumparkplatz in der Ella-Kay-Straße nach auffälligem Verhalten Zugang zu einem abgestellten Pkw verschafften. Während einer der Männer mit diesem Wagen davonfuhr, entfernte sich der mutmaßliche Mittäter in einem anderen Fahrzeug. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Fahrzeugführer des entwendeten Pkw nach vorangegangenem Fluchtversuch, der nach einem Verkehrsunfall endete, stellen und festnehmen. Sein Komplize flüchtete unerkannt. Das beim Verkehrsunfall erheblich beschädigte gestohlene Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Einsatzkräfte brachten den festgenommenen 42-Jährigen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Gefangenensammelstelle, wo er für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert wurde. Diese übernahm die weiteren Ermittlungen.

Nr. 0742

Ein Anwohner beobachtete um etwa 21.45 Uhr zwei Männer, die sich an einem geparkten Kia in der Uranusstraße zu schaffen machten. Dank der Hinweise des Zeugen gelang es den alarmierten Kräften, das Duo in ihrem Tatfahrzeug, einem Mitsubishi, unweit des Tatortes festzunehmen. Sowohl bei den Tatverdächtigen als auch in ihrem Fahrzeug konnten die Einsatzkräfte mutmaßliche Einbruchswerkzeuge auffinden und diese beschlagnahmen. Die 28- und 32-jährigen Festgenommenen wurden in einer Gefangenensammelstelle erkennungsdienstlich behandelt und für das weiterermittelnde Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert.