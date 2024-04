Senior vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0732

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior aus Grünau. Seit Mittwoch, den 3. April 2024, wird der 88-jährige Dieter STÜBS vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ er zwischen 6 und 9 Uhr seine Wohnung in der Lahmertstraße. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Herr STÜBS ist stark seh- und hörbehindert, hat aber weder seine Brille noch seine Hörgeräte mitgenommen. Auch seinen Rollator ließ er in der Wohnung zurück. Es ist zu befürchten, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

hagere Statur, circa 170 bis 175 cm groß

kurze weiße Haare, Stirnglatze

vermutlich bekleidet mit einer hellen Jacke wie auf dem Foto

Verletzung an der Nasenwurzel

Wer hat den Vermissten seit Mittwoch, den 3. April 2024 gesehen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in Plänterwald unter der Rufnummer (030) 4664-371100 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.