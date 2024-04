Verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall

Nr. 0728

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 48-Jährige in einem Auto gegen 16.30 Uhr die Rhinstraße in Richtung Landsberger Allee, um anschließend nach links in die Nebenfahrbahn der Rhinstraße abzubiegen. Die 48-Jährige bog vor einem in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fahrenden Lastwagen ab. Hinter diesem war eine 60-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radfahrweg in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Als sie an dem Lkw vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 48-Jährigen. Durch die Kollision stürzte die 60-Jährige und zog sich Verletzungen am Oberkörper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.