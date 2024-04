Mann aus Gruppe heraus angegriffen

Nr. 0719

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einem verletzten Mann in Kreuzberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 26-Jähriger gegen 17.30 Uhr auf der Reichenberger Straße aus einer Gruppe heraus mit Faustschlägen und einem mutmaßlichen Messer attackiert worden sein. Im Anschluss sollen die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der junge Mann erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Rumpfes und kam in ein Krankenhaus, aus dem er sich nach einer ambulanten Behandlung auf eigenen Wunsch selbst entließ. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.