Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Nr. 0718

Gestern Abend kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt worden ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto gegen 21.15 Uhr die Ollenhauerstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. An der Kreuzung zur Scharnweberstraße wollte er nach rechts abbiegen. Dem Vernehmen nach ist der Verkehr vor der Kreuzung ins Stocken geraten, weshalb der Autofahrer über die freie Busspur weiterfuhr, wo in diesem Moment ein 55-jähriger Fußgänger zwischen den wartenden Fahrzeugen die Fahrbahn überquerte und vom Auto des 25-Jährigen erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt eine Kopfplatzwunde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn nach erfolgter medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen.