Schlägerei auf einem Frühlingsfest

Nr. 0715

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten auf einem Frühlingsfest in Französisch Buchholz. Gegen 22.10 Uhr wurde ein privat anwesender Polizeibeamter auf eine Schlägerei zwischen ca. 30 Personen aufmerksam. Die Personenanzahl hat sich nach Aussage des Zeugen im weiteren Verlauf geschätzt verdoppelt. Auch gab er an, dass er mehrere verletzte Personen wahrgenommen hatte. Der Polizeibeamte gab sich als solcher zu erkennen und alarmierte weitere Einsatzkräfte. Noch vor ihrem Eintreffen flüchteten die Beteiligten der Schlägerei in unbekannte Richtung. Bei Ankunft der alarmierten Einsatzkräfte befanden sich noch ca. 150 Personen am Ort, an dem die Stimmung weiterhin aggressiv und angespannt war. Beteiligte der Schlägerei und verletzte Personen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Am Einsatzort sprachen die Einsatzkräfte im übrigen Verlauf Platzverweise aus, denen die angesprochenen Personen nachkamen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen, insbesondere zu den bislang noch unbekannten Hintergründen der Auseinandersetzung.