Nr. 0704

Gestern Mittag kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 30-jähriger Mann gegen 13 Uhr mit seinem Wagen von der Bernhard-Bästlein-Straße kommend die Herzbergstraße in Richtung Vulkanstraße befahren haben. An der dortigen Kreuzung kollidierte er mit einem 84-jährigen Autofahrer, der die Vulkanstraße in Richtung Josef-Orlopp-Straße befahren haben soll. Der Jüngere erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ältere schien unverletzt zu sein, wurde aber dennoch von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund 40 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Farben der Ampellichter, wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.