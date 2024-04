Zwei Verletzte durch Verkehrsunfall

Nr. 0675

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag in Malchow sind zwei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Radfahrer gegen 15 Uhr den Luchgraben in Richtung Dorfstraße. Dabei habe er ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Krad gestreift, stürzte auf ein vor ihm stehendes Krad eines 23-Jährigen und anschließend auf die Fahrbahn. Dort verlor er das Bewusstsein und musste von alarmierten Rettungskräften reanimiert werden, die ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik brachten. Der 23-jährige Fahrzeugführer des Krades erlitt Rückenschmerzen, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen.