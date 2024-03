Bei Betrug erwischt

Nr. 0639

Gestern Mittag erwischte ein Verkäufer einen Mann bei einem Betrug in Kreuzberg. Gegen 13.50 Uhr soll ein 27-Jähriger in einem Spätkauf in der Skalitzer Straße eingekauft haben. Als er den Einkauf bei einem 48-jährigen Angestellten mit einer Debitkarte bezahlen wollte, soll dieser die Vorlage seines Personalausweises gefordert haben. Daraufhin soll der 27-Jährige versucht haben, die Karte zurückzuerlangen und auch noch nach Zigaretten sowie der Kasse gegriffen haben. Im weiteren Verlauf kamen dem Kassierer Zeugen zu Hilfe, verständigten die Polizei und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Es wurde niemand verletzt. Die wenig später eingetroffenen Polizisten und Polizistinnen nahmen den jungen Mann fest und fanden heraus, dass die Debitkarte vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet worden war. Der 27-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Die Ermittlungen dauern an.