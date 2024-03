Fußgänger von Auto angefahren

Nr. 0636

Gestern Nachmittag wurde in Köpenick ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17 Uhr ein 68 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Friedrichshagener Straße in Richtung Bahnhofstraße, als ein 81-jähriger Fußgänger den dortigen Zebrastreifen überquerte. Der Autofahrer stieß mit dem Senior zusammen. Durch den Zusammenstoß prallte der 81-Jährige mit seinem Oberkörper auf die Motorhaube sowie mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Rücken- und Hüftbereich. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost).