Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 0635

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Autodiebe in Altglienicke fest. Gegen 21.20 Uhr soll ein Anwohner beobachtet haben, wie sich ein Mann an einem geparkten Wagen in der Uranusstraße zu schaffen gemacht und sein Begleiter währenddessen die Umgebung abgesichert haben soll. Nachdem der Mann den Opel geöffnet haben soll, soll sich das Duo zu Fuß vom Ort entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen beide Männer im Nahbereich fest. An einer Tür des Autos stellten sie eine Verformung fest. Als die Polizisten die 41 und 46 Jahre alten Männer durchsuchten, fanden sie bei dem Älteren einen Autoschlüssel. Kurz darauf fanden sie auch den passenden Wagen zum Schlüssel und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für diesen. Im Fahrzeuginneren des Audis fanden die Beamten diverses Werkzeug, das sie beschlagnahmten. Auch den Audi und den Schlüssel beschlagnahmten sie. Das Duo kam zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss konnte der 41-Jährige seinen Weg fortsetzen. Der 46-Jährige wurde einem weiterermittelnden Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt.