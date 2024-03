Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0634

Gestern Nachmittag wurde eine 88-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Grunewald verletzt. Ein ebenfalls 88-Jähriger war gegen 15.35 Uhr mit seinem Wagen aus Spandau kommend auf der Havelchaussee in Richtung Grunewald unterwegs. Nach seinen Angaben wollte er auf Höhe des Schildhornweges einen Radfahrer überholen. Während der Überholvorgangs sei unvermittelt die 88-jährige Radfahrerin aus der Schildhornstraße kommend gegen seinen Wagen gefahren und gestürzt. Die Frau konnte zunächst keine Angaben zum Unfallhergang machen. Sie erlitt Kopfverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.