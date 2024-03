Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0629

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Weißensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 48-jähriger Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr die Roelckestraße in Richtung Rennbahnstraße befahren haben. In dieselbe Richtung sei zeitgleich ein 47-jähriger Autofahrer gefahren, der im Begriff war, nach links in eine Einfahrt einzubiegen und bereits den Blinker gesetzt hatte. Als der 48-Jährige den Wagen überholen wollte, kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen im Bereich der Hüfte und der Beine und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.