Festnahmen nach Raub in Discounter

Nr. 0627

Eine Polizistin und mehrere Polizisten außer Dienst nahmen gestern Mittag in Charlottenburg-Nord zwei mutmaßliche Räuber fest. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betraten gegen 13 Uhr zwei Männer, 35 und 37 Jahre alt, die Filiale einer Supermarktkette am Saatwinkler Damm und begaben sich in den Kassenbereich. Als dort ein Kassenplatzwechsel zwischen der 55-jährigen Kassiererin und ihrer 53 Jahre alten Kollegin stattfinden sollte, entriss der ältere der vermeintlichen Kunden der jüngeren Angestellten die Kassenlade, die sie unter dem Arm trug. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten aus dem Geschäft, was von mehreren außer Dienst befindlichen Einsatzkräften beobachtet wurde. Gemeinsam mit dem 42-jährigen Filialleiter folgten die Kräfte dem flüchtenden Duo und nahmen es in der Nähe fest. Während der 35-Jährige nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen gestern wieder entlassen wurde, wurde der 37-jährige Tatverdächtige dem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übergeben. Die Ermittlungen dort dauern an.