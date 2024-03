Illegales Straßenrennen endet in Baustellenabsperrung

Nr. 0626

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines illegalen Straßenrennens nach Moabit alarmiert. Gegen 19 Uhr hatten Streifenwagenbesatzungen an der Ecke Nordhafenbrücke und Heidestraße einen Mietwagen entdeckt, der zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, stellte sich ein Einsatzwagen vor den verkehrsbedingt wartenden Audi, ein zweiter positionierte sich hinter dem Wagen. Als die Kräfte im Begriff waren auszusteigen und sich dem Fahrzeug zu nähern, legte der Fahrer des Wagens unvermittelt den Rückwärtsgang ein und rammte den Polizeiwagen hinter sich. Dabei wurde einer Polizeikraft die Hand in der Autotür eingeklemmt, der Beamte konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Anschließend fuhr der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit davon. An der Sylter Straße fuhr der flüchtende Wagen in eine Baustellenabsperrung und kam zum Stillstand. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß weiter in Richtung eines nahegelegenen Friedhofs. Dort konnte der 19-jährige Beifahrer gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei erlitt er eine Verletzung an der Hand, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung durfte er seinen Weg fortsetzen. Dem Fahrer war die Flucht gelungen. Drei Polizeibeamte, die den beiden Flüchtigen auf den Friedhof gefolgt waren, verletzten sich beim Übersteigen eines Zauns, verblieben jedoch nach ambulanter Behandlung im Dienst. Das Auto beschlagnahmten sie. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.