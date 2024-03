Fußgänger von Tram erfasst

Nr. 0625

Gestern Abend wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram in Neu-Hohenschönhausen verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen betrat der 58-Jährige gegen 20.20 Uhr bei Rot die Straßenbahngleise auf der Falkenberger Chaussee/Pablo-Picasso-Straße/Egon-Erwin-Kisch-Straße. Kurz vor der Haltestelle S-Bahnhof Hohenschönhausen wurde der Fußgänger von einer herannahenden Bahn der Linie M17 erfasst. Die 56-jährige Tramfahrerin, die mit der Bahn die Falkenberger Chaussee in Richtung S-Bahnhof Hohenschönhausen befuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten den verletzten Fußgänger zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Straßenbahnfahrerin stand unter dem Eindruck des Geschehens, eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab. Der Bereich der Kreuzung Egon-Erwin-Kisch-Straße/ Pablo-Picasso-Straße war im Zeitraum von 20.20 Uhr bis 21.15 Uhr für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) übernommen.