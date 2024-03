Fußgänger von Auto angefahren

Nr. 0623

Gestern Nachmittag wurde in Rudow ein Fußgänger von einem Pkw angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam gegen 14.45 Uhr in der Stubenrauchstraße ein 31 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen vom Parkplatz eines Supermarktes und stieß auf dem Gehweg mit dem von rechts kommenden 56-jährigen Fußgänger zusammen. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Fußgänger mit seinem Rollator zu Boden und verletzte sich unter anderem am Knie. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Eine Beschädigung am Fahrzeug konnte nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Verkehrsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd).