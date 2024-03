Raub in Kiosk

Nr. 0621

Heute Morgen wurde ein Geschäft in Kreuzberg von vier Männern überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 5.45 Uhr ein Unbekannter einen Kiosk im Zwischendeck des U-Bahnhofs Hallesches Tor. Der 59 Jahre alte Inhaber bemerkte über die Videoüberwachung, dass der mutmaßliche Kunde Schokolade aus dem Verkaufsraum in seine Jackentasche gesteckt hatte. Als der 59-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte und am Arm festhielt, kam ein weiterer Unbekannter hinzu und schlug dem Verkäufer unvermittelt ins Gesicht. In Folge des Schlages fiel dieser zu Boden und verlor das Bewusstsein. Zu den beiden Tatverdächtigen kamen noch zwei weitere Männer hinzu. Gemeinsam entwendeten alle vier weitere Waren, darunter Zigaretten. Im Anschluss floh die Gruppe in unbekannte Richtung. Als der Niedergeschlagene zu sich kam, alarmierte er Rettungskräfte und die Polizei. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den 59-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).