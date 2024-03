Busfahrer angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0619

Heute Vormittag soll in Halensee ein Busfahrer der BVG von einer Unbekannten angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Gegen 9.30 Uhr soll die Frau den 37-jährigen Fahrer der Buslinie M19 an der Bushaltestelle S-Bahnhof Halensee angeschrien haben. Daraufhin habe er die Frau aufgefordert, den Bus zu verlassen, was diese nicht tat. Der Fahrer alarmierte die Polizei. Anschließend habe die Tatverdächtige den Fahrer mit zwei Faustschlägen gegen die Unterarme leicht verletzt und ihn unter anderem fremdenfeindlich beleidigt. Dann entfernte sie sich vom Ort. Die Polizeikräfte konnten die Tatverdächtige bei der Absuche des Nahbereichs nicht ausfindig machen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.