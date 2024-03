Festnahme nach versuchtem Überfall auf Spätkauf

Nr. 0618

Heute früh wurde in Haselhorst ein Spätverkaufsladen überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen betrat gegen 3.15 Uhr ein 40 Jahre alter Mann das Geschäft im Simonring und drängte einen 24-jährigen Mitarbeiter, der sich hinter dem Tresen befand, zur Seite, um sich Zugang zur Kasse zu verschaffen. Der Mitarbeiter versuchte, dies zu unterbinden, woraufhin der 40-Jährige ein hinter dem Verkaufstresen liegendes Cutter-Messer an sich nahm und damit den Angestellten bedrohte. Der 24-Jährige verließ das Geschäft fluchtartig und alarmierte die Polizei. Dem Tatverdächtigen gelang es nicht, die Kasse zu öffnen. Als der Angreifer die eintreffenden Einsatzkräfte bemerkte, flüchtete er in den Kellerbereich des Spätkaufs und randalierte dort. Den Polizisten war ein Betreten des Kellers nicht möglich, da der 40-Jährige sie fortwährend mit dem Messer bedrohte und versuchte, sie anzugreifen. Daraufhin wurden Spezialkräfte angefordert, die den Randalierer mit Hilfe eines Diensthundes festnehmen konnten. Dabei wurde der Tatverdächtige durch einen Biss verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Festgenommenen in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Im Anschluss kam der 40-Jährige in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei übergeben. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene soll morgen einem Haftrichter vorgestellt werden.