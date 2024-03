Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0616

Gestern Nachmittag wurden zwei Männer im Ortsteil Falkenhagener Feld bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen gingen gegen 16.30 Uhr zwei Männer und eine Frau auf einen 45-Jährigen zu, der vor einem Spätkauf in der Straße im Spektefeld stand, und griffen ihn an. Einer der Männer soll mit einem Schlagstock mehrfach auf den Kopf des 45-Jährigen geschlagen haben, während die Frau des Trios einen sogenannten Molotowcocktail in Richtung des Spätkaufs geworfen haben soll. Das Geschoss zerbrach auf dem Boden. Daraufhin soll ein 21-Jähriger aus dem Spätkauf gekommen sein, um dem verletzten Mann zu helfen. Im Zuge dessen soll einer der Tatverdächtigen mit einem Schlagstock dem zur Hilfe Eilenden auf den Kopf geschlagen haben. Als dann mehrere Personen hinzukamen, entfernte sich das Trio in Richtung Paul-Gerhardt-Ring. Alarmierte Einsatzkräfte konnten einen Mann sowie eine Frau im Alter von 43 Jahren, die sich in einem Hausflur in der Nähe des Vorfalls aufhielten, vorläufig festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Einsatzkräfte das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters und erwirkten für die Durchsuchung des Autos einen richterlichen Beschluss. Darin fanden die Polizistinnen und Polizisten zwei weitere sogenannte Molotowcocktails. In Tatortnähe entdeckten die Einsatzkräfte zwei Schlagstöcke. Alle vier Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die tatverdächtige Frau klagte über Schmerzen in der Hüfte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Festgenommenen wurden auf einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und danach wieder entlassen. Der dritte Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Die zwei verletzten Männer wiesen Kopfplatzwunden auf und wurden ebenfalls zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.