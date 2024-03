Fußgängerin von Auto angefahren

Nr. 0615

Gestern Abend wurde in Charlottenburg eine Fußgängerin auf dem Gehweg von einem Pkw angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam gegen 20 Uhr ein 20 Jahre alter Renault-Fahrer aus Richtung Herzbergallee und bog rechts auf den Hardenbergplatz ab. Auf Höhe der Bahnhofsterrassen kam der junge Fahrer aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und kam ins Schleudern. Der Wagen prallte zuerst gegen eine Informationstafel für Touristen, fuhr dann gegen eine 17-jährige Fußgängerin und kam schlussendlich zum Stehen. In Folge des Zusammenstoßes lag die Jugendliche zuerst auf der Motorhaube und stürzte von dort auf den Boden. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 20-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung der beiden war nicht erforderlich. Der Renault wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Verkehrsdienst der Polizeidirektion 2 (West).