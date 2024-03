Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Nr. 0614

Gestern Abend kam es in Tiergarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen verletzt und zwei Autos beschädigt worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 49-jähriger Mann gegen 19.20 Uhr mit einem Wagen auf der Ben-Gurion-Straße von der Potsdamer Straße kommend in Richtung Kemperplatz unterwegs gewesen sein. Als er nach links in die Tiergartenstraße abgebogen sein soll, kollidierte er mit dem Auto eines 31-Jährigen, der aus dem Tiergartentunnel gekommen sein soll. Mehrere Zeugen und Zeuginnen berichteten, dass der 31-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein und den Wagen. Auch führten sie bei beiden Fahrern eine Atemalkoholmessung durch, die bei beiden negativ verlief. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 49-Jährige eine Kopfverletzung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine vier Mitfahrenden, zwei 17-jährige Jugendliche, eine 16-Jährige sowie eine 18-Jährige, erlitten Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 31-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin klagten über Kopfschmerzen und kamen ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall sowie zum Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.