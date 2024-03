Grabsteine auf Friedhof beschmiert

Nr. 0613

Heute Nachmittag wurden auf einem Friedhof in Reinickendorf mehrere beschädigte Grabsteine festgestellt. Nach einem Hinweis überprüften Polizeikräfte gegen 15.30 Uhr den Friedhof in der Humboldtstraße und entdeckten neun beschmierte Steine, eine beschmierte Sitzbank und Farbschmierereien an der Kapelle.

Bereits am 16. März 2024 waren auf einem benachbarten Friedhof mehrere beschädigte Grabsteine, besprühte Bäume und Friedhofsschilder von einer Besucherin des Friedhofs angezeigt worden.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.