Drei verletzte Männer bei Unfall – Verdacht auf Drogeneinwirkung

Nr. 0612

In Nikolassee sind in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall drei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-Jähriger gegen 2.30 Uhr mit seinem VW den linken Fahrstreifen der AVUS in Richtung Autobahnkreuz Zehlendorf. In Höhe der Ausfahrt Spanische Allee soll der junge Mann dann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in den rechten Fahrstreifen gelangt sein und kollidierte dabei mit dem neben ihm fahrenden Polestar, mit dem ein 61-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs war. In der Folge prallte der 61-Jährige mit seinem Wagen rechts gegen die Leitplanke. Der VW-Fahrer fuhr noch einige Meter weiter und kam dann zum Stehen. Anschließend stieg der Fahrer aus und Zeugen beobachteten, wie dieser etwas in der angrenzenden Böschung versteckt haben soll. Während alarmierte Rettungskräfte den VW-Fahrer sowie seinen 22 Jahre alten Beifahrer zunächst am Ort versorgten, begab sich ein Polizist zur Böschung und entdeckte dort eine Tüte mit Tabletten. Die Tüte wurde mit Inhalt beschlagnahmt. Die beiden jungen Männer wurden dann in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurden. Der Polestar-Fahrer hatte eine Beinverletzung erlitten, die nicht behandelt werden musste. Dem 21-jährigen Autofahrer wurde in der Klinik Blut abgenommen. Es bestand der Verdacht, dass er seinen Wagen unter Drogeneinfluss geführt hatte. Polizeikräfte beschlagnahmten seinen VW und seinen Führerschein. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.