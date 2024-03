Nr. 0611

In der vergangenen Nacht ist ein Geldausgabeautomat in Fennpfuhl gesprengt worden. Gegen 2.50 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Einkaufszentrum in die Paul-Junius-Straße alarmiert, nachdem in diesem ein frei stehender Geldausgabeautomat gesprengt worden war. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden in der Nähe befindliche Geschäfte zum Teil stark beschädigt. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.