Unbekannter Räuber verletzt Verkäuferin mit Messer

Nr. 0610

Ein bislang unbekannter Mann verletzte gestern Abend in Kreuzberg eine Mitarbeiterin eines Teeladens. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen der verletzten 30-Jährigen zufolge habe der Kunde gegen 18.45 Uhr das Geschäft am Kottbusser Damm betreten und bei ihr ein Getränk bestellt. Beim Bezahlen griff der Mann dann in die Kasse und nahm Geld an sich, wogegen sich die Mitarbeiterin wehrte. Dabei zog der Tatverdächtige ein Messer und stach der Frau damit in eine Hand. Anschließend nahm er einen Umschlag mit Geld und ein Mobiltelefon an sich und flüchtete aus dem Laden. Die 30-Jährige informierte ihren Mann, der sie zur ambulanten Behandlung der verletzten Hand in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.