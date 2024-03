Wohnungsloser nach versuchtem Raub im Krankenhaus

Nr. 0609

Nach einem versuchten Raub heute früh in Spandau musste ein Mann stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 49-jährige Wohnungslose gegen 4.30 Uhr in einem Zug der Linie S3 zwischen den S-Bahnhöfen Pichelsberg und Stresow, als vier der Beschreibung nach junge Männer versuchten, ihm seine Tasche zu entreißen. Jedoch hielt der 49-Jährige die Tasche zunächst fest, woraufhin ihn die Männer schlugen. In der Folge rutschte der Angegriffene von der Bank auf den Boden der S-Bahn und wurde dort liegend von den Männern getreten. Mit der Tasche verließen die Männer dann am S-Bahnhof Spandau den Zug. Ein Passant konnte die Tasche an sich nehmen und gab sie dem Überfallenen zurück. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) ermittelt.