Motorradfahrer nach Unfall reanimiert

Nr. 0607

Ein Mann ist gestern Abend mit seinem Motorrad in Wilmersdorf gestürzt und musste reanimiert werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 40-Jährige gegen 19.10 Uhr mit seiner Kawasaki in der Bundesallee in Richtung Durlacher Straße unterwegs. Kurz hinter dem Tunnel am Bundesplatz kam er aus bislang unbekannten Gründen mit dem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Schutzplanke, rutschte dann mit dem Motorrad über die Fahrbahn und prallte gegen eine Ampel. Alarmierte Rettungskräfte mussten den 40-Jährigen am Ort reanimieren. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Motorradfahrer in eine Klinik gebracht. Die Kawasaki wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.