Drei Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Feuerwehr und Polizei wurden gestern Abend zu einem brennenden Fahrzeug in Spandau gerufen. Ein Zeuge hatte gegen 18 Uhr in der Straße An der Kappe ein Feuer an einem geparkten Opel Corsa bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen löschen, jedoch nicht verhindern, dass der Opel sowie ein danebenstehender VW Golf vollständig ausbrannten und an einem dort ebenfalls geparkten Fiat Schaden entstand. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.